Путин поздравил нового папу римского Льва ХIV

Владимир Путин поздравил нового главу Римско-католической церкви Льва XIV с избранием. Президент выразил уверенность, что конструктивный диалог и взаимодействие, налаженные между Россией и Ватиканом, будут и далее развиваться на основе объединяющих нас христианских ценностей.

Желаю Вам, Ваше Святейшество, успехов в выполнении возложенной на Вас высокой миссии, а также доброго здоровья и благополучия.

Сегодня конклав избрал американского кардинала Роберта Фрэнсиса Прево новым папой римским. Имя нового папы объявили после того, как он надел белое одеяние и вышел на балкон собора Святого Петра в Ватикане.

Папа римский Франциск умер 21 апреля, ему было 88 лет. Перед уходом из жизни он долго болел, у него были проблемы с лёгкими.