За парадом на Красной площади сегодня будут наблюдать лидеры 27 государств, которые прибыли на празднование юбилея Великой Победы в Москву. Накануне президент Владимир Путин принял мировых лидеров в Кремле и дал торжественный обед.

Российский президент тепло встретил своего китайского коллегу Си Цзиньпина и провёл с ним длительные переговоры. Большинство глав государств и правительств появились с георгиевскими лентами на груди.

Среди них - президент Бразилии Лула да Силва. Несмотря на препоны стран Балтии, в Москву прилетел глава Сербии Александр Вучич. Прибыли Милорад Додик - президент Республики Сербской, Никола Пашинян, Александр Лукашенко, Касым Жомарт Токаев, а также другие лидеры стран СНГ.

Как и обещал, прилетел в Москву премьер Словакии Роберт Фицо, которому после угроз некоторых еврочиновников пришлось добираться в российскую столицу окольными путями.

Во время торжественного обеда для глав делегаций в Кремле - Владимир Путин ещё раз отметил, что 9 Мая - священная дата для нашего многонационального народа.

"В разгроме нацизма решающая роль принадлежала Советскому Союзу. Это та историческая правда, которую никто не сможет ни замолчать, ни оболгать, ни отнять", - сказал российский лидер.