В десятках стран мира прошли шествия "Бессмертного полка"

80-летие Победы в Великой Отечественной войне торжественно отмечают по всему миру, как в странах бывшего Советского Союза, так и далеко за его пределами. Шествие "Бессмертного полка" прошло в столице Азербайджана у мемориального комплекса воинской славы "Братская могила", где покоится прах почти полутора тысяч бойцов Красной армии.

Десятки участников собрались почтить память героев в турецкой Аланье. Организатором выступила русская школа, ученики которой провели свой детский Парад Победы.

Массовое шествие под знамёнами СССР, российских регионов и Франции прошло по центральным улицам Парижа от площади Республики к памятнику советским участникам Сопротивления.

В Лондоне сотрудники российского посольства и школьники посадили деревья в мемориальном Саду памяти. Песни военных лет звучали на улицах столицы Аргентины, а Русский дом в Индонезии организовал показ легендарного фильма "Летят журавли".

Несмотря на запрет городских властей, шествие "Бессмертного полка", пусть и без советской символики, намерены провести сегодня жители Кишинёва. Накануне депутаты от оппозиции принесли портреты своих предков - участников войны - на заседание парламента, сообщает "ТВ Центр".