В параде на Красной площади впервые приняли участие расчёты БПЛА

Колонна войск беспилотных систем впервые прошла по Красной площади. В этом году на параде были представлены беспилотники "Орлан-10", "Орлан-30", "Ланцет-51", "Ланцет-52", "Гарпия" и "Герань".

По брусчатке проехали колонны бронетехники. Зрители увидели легендарный танк "Т-34", пусковые ракетные установки "Искандер", системы С-400, ядерные "Ярсы". Впервые на Красной Площади показали самоходную артиллерийскую установку "Мальва".

Военный парад завершился пролётом пилотажных групп "Русские Витязи" и "Стрижи". Пилоты выполнили знаменитое построение "Кубинский бриллиант", а небо раскрасили в цвета российского триколора.

Сегодня Россия отмечает свой главный праздник – День Победы. Во всех городах проходят мероприятия, посвящённые 80-летию Великой Победы.