"Стрижи" и "Русские витязи" построили над Красной площадью знаменитый "Кубинский бриллиант"

Военный парад на Красной площади завершился пролётом пилотажных групп "Русские Витязи" и "Стрижи". Пилоты выполнили знаменитое построение "Кубинский бриллиант", а небо раскрасили в цвета российского триколора.

В Москве прошёл торжественный парад в честь 80-летия Великой Победы. Собравшихся поздравил президент Владимир Путин. Принял парад министр обороны Андрей Белоусов.

На трибунах присутствовало множество почётных гостей. В столицу приехали лидеры 27-ми государств. В их числе главы Белоруссии, Китая, Сербии, Словакии и Венесуэлы. В параде приняли участие военнослужащие Западного военного округа, сотрудники силовых ведомств, курсанты училищ, суворовцы, нахимовцы, участники специальной военной операции, а также гости из 13-ти стран.

Сегодня Россия отмечает свой главный праздник – День Победы. Во всех городах проходят мероприятия, посвящённые 80-летию Великой Победы.