Путин и иностранные гости возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Президент Владимир Путин и лидеры зарубежных стран возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены. Был подготовлен специальный венок шириной с подножие мемориала, переплетённый алыми и георгиевскими лентами. Также участники церемонии возложили к монументу по букету тёмно-красных роз.

Сегодня Россия отмечает свой главный праздник – День Победы. Во всех городах проходят мероприятия, посвящённые 80-летию Великой Победы. В Москве на Красной площади состоялся традиционный парад. В этом году в столицу прибыли лидеры почти 30 стран мира и десятки иностранных делегаций.

Впервые на параде прошла колонна войск беспилотных систем. Были представлены беспилотники "Орлан-10", "Орлан-30", "Ланцет-51", "Ланцет-52", "Гарпия" и "Герань". Парад завершился пролётом пилотажных групп "Русские Витязи" и "Стрижи". Пилоты выполнили знаменитое построение "Кубинский бриллиант".