Путин с Красной площади обратился к россиянам

Президент Владимир Путин поздравил участников парада в Москве с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне. "Сегодня всех нас объединяет чувство радости и скорби, гордости и благодарности. Мы, как наследники победителей, отмечаем праздник 9 Мая как родной, как самый главный для страны", - сказал глава государства.

Россия помнит уроки войны и никогда не согласится с попытками оправдать палачей и оболгать подлинных победителей. Наша страна была и будет несокрушимой преградой для нацизма, русофобии и антисемитизма, отметил президент.

Представители разных национальностей, сокрушивших нацизм, навсегда останутся в истории русскими солдатами, отметил Путин. Планы нацистов по захвату Советского Союза разбились о единство страны, все республики несли тяжёлую ношу войны.

Глава государства также отметил роль союзников, открывших второй фронт и указал на роль Китая.

Путин обратился и к участникам спецоперации. Он сказал, что правда на нашей стороне, и вся страна поддерживает участников СВО.

"Слава народу-победителю, с праздником Великой Победы, ура!", - такими словами завершил свою речь Путин.

Сегодня Россия отмечает свой главный праздник – День Победы. Во всех городах проходят мероприятия, посвящённые 80-летию Великой Победы. В Москве на Красной площади прошёл традиционный парад. В этом году в столицу прибыли лидеры почти 30 стран мира и десятки иностранных делегаций.