Си Цзиньпин рядом с Путиным наблюдает за парадом в Москве

В Москве проходит парад в честь 80-й годовщины Великой Победы. На трибунах присутствует множество почётных гостей. Рядом с президентом России Владимиром Путиным на трибуне находится председатель КНР Си Цзиньпин.

Всего в российскую столицу приехали лидеры 27-ми государств. В их числе главы Белоруссии, Китая, Сербии, Словакии и Венесуэлы. В параде принимают участие военнослужащие Западного военного округа, сотрудники силовых ведомств, курсанты училищ, суворовцы, нахимовцы, участники специальной военной операции, а также гости из 13-ти стран.

Сегодня Россия отмечает свой главный праздник – День Победы. Во всех городах проходят мероприятия, посвящённые 80-летию Великой Победы. В Москве на Красной площади состоялся традиционный парад. В этом году в столицу прибыли лидеры почти 30 стран мира и десятки иностранных делегаций.