Трамп снова пугает Россию санкциями

Дональд Трамп в очередной раз пригрозил России новыми санкциями. Если на Украине не будет достигнуто 30-дневное прекращение огня, США вместе с партнёрами введут новые ограничения, написал американский президент в соцсети Truth Social.

Он отметил, что переговоры с Киевом и Москвой продолжаются и призвал стороны договориться для начала о 30-дневном перемирии.

Последний раз Трамп грозился ввести санкции против России 26 апреля. Тогда американскому лидеру не понравилось, что Москва наносит удары по Украине.

В Москве ему ответили, что российские военные не наносят удары по гражданским объектам на Украине. Представитель Кремля Дмитрий Песков также напомнил Трампу, что Россия готова к переговорам с Украиной без предварительных условий.