Стало известно о попытках прорыва ВСУ в Курскую и Белгородскую области

ВСУ за время перемирия предприняли четыре попытки прорыва через границу в Курской и Белгородской областях. Об этом сообщили в Минобороны.

Всего украинские военные нарушили режим прекращения огня 5 026 раз. Несмотря на объявление перемирия, ВСУ не прекратили боевые действия против российских войск, отметили в военном ведомстве. При этом Вооружённые силы России строго соблюдают режим прекращения огня, не наносят удары авиацией, ракетными войсками, артиллерией и беспилотниками.

Накануне Минобороны сообщало о двух попытка прорыва ВСУ через границу в Курской области.

С 00:00 8 мая по 00:00 часов 11 мая по приказу Верховного главнокомандующего Владимира Путина Россия прекратила все боевые действия в зоне спецоперации. Москва предложила Киеву присоединиться к перемирию, но он отказался.