Самые яркие кадры парада на Красной площади

В параде на Красной площади приняли участие более 11 тысяч военнослужащих. Среди них были и участники спецоперации. Кроме того, в составе парадных расчётов прошли военнослужащие 13 государств. Были представлены новейшие образцы техники.

По брусчатке, чеканя шаг, несут государственный флаг России и знамя 150-й стрелковой Идрицкой дивизии, водружённое весной 1945 года над Рейхстагом и ставшее символом разгрома фашизма. Знамя Победы трибуны встречают стоя.

В сопровождении командующего парадом главкома Сухопутных войск Олега Салюкова министр обороны Андрей Белоусов объезжает парадные расчёты, приветствуя военнослужащих. На трибунах - тысячи гостей, в том числе главы государств и правительств стран СНГ, а также дружественных государств - Китая, Кубы, Бразилии, Вьетнама, Египта и других. Также по приглашению России на параде в Москве присутствуют 34 министра иностранных дел и главы диппредставительств ещё десятков стран.

Звучит гимн России, а затем торжественный марш открывает рота барабанщиков - это воспитанники Московского военно-музыкального училища имени Валерия Халилова. Заданный ими ритм подхватывает сводный оркестр Московского гарнизона. Во время парада более 800 музыкантов исполняют около 30 произведений.

На Красной площади - штандарты 10-ти фронтов заключительного этапа войны, 45 знамен боевых частей. И следом - роты пехоты, лётчиков, моряков, инженеров, разведчиков, пограничников и казаков. Завершает историческую часть парада кавалерийский эскадрон Президентского полка ФСО России.

На брусчатке Красной площади - расчёты вооруженных сил семи стран СНГ и ещё шести дружественных государств - Вьетнама, Египта, Лаоса, Монголии, Мьянмы и самая большая парадная коробка - Народно-освободительной армии Китая.

И снова - юные участники парада. Те, кому предстоит укреплять оборону нашей страны в будущем - суворовцы и нахимовцы, учащиеся Кронштадтского морского кадетского военного корпуса, участники движения "Юнармия". В парадных расчётах участников СВО - 20 героев России, 44 георгиевских кавалера, 58 кавалеров ордена Мужества. Зрители приветствуют их стоя.

Женский сводный парадный расчёт включает представительниц подразделений тыла, связи, психологической службы ВКС и войск РХБЗ. Сегодня они несут службу бок о бок с мужчинами - на фронте и в тылу.

На марше - парадные расчёты Сухопутных войск, Военно-морского флота, ракетных войск стратегического назначения, Воздушно-десантных войск, ракетчики, кубанские и терские казаки.

Звук этого мотора невозможно спутать ни с одним другим, говорят ветераны. Механизированную часть парада по традиции открывают легендарные танки Т-34. На головной машине - Знамя Победы. А за машинами - ветеранами следуют современные бронеавтомобили, БТР и БМП, танки T-72, Т-80 и Т-90 "Прорыв" - самая современная или глубоко модернизированная техника. Российское небо под надёжной защитой - на вооружении нашей армии сегодня зенитные ракетные комплексы и лучшая в мире система ПВО С-400 "Триумф". Ядерный паритет и стратегическую стабильность в мире поддерживают ракетные комплексы РС-24 "Ярс".

Новые реалии современной войны - беспилотная авиация. В Параде Победы расчёты БПЛА участвуют впервые. Представлены зарекомендовавшие себя с лучшей стороны в ходе СВО беспилотники - "Орлан-10", Герань-2", барражирующий боеприпас "Ланцет". Наконец, совершенно новые и перспективные разработки российской оборонной промышленности - БМП "Курганец-25"С и БТР "Бумеранг".

В небе - смешанный строй из девяти самолётов всемирно известных пилотажных групп "Стрижи" и "Русские Витязи". Точно в расчётное время они вылетели с аэродрома в подмосковной Кубинке и уже в воздухе построили знаменитый "Кубинский бриллиант". А следом - штурмовики Су-25 рисуют в воздухе российский триколор. Завершает парад сводный оркестр Московского гарнизона. Оркестр играет, в хоровом исполнении звучит "День Победы".

Владимир Путин благодарит командиров парадных расчётов, в том числе военных - представителей зарубежных стран. А затем поднимается на трибуну к ветеранам.