"Бессмертный полк" прошёл по улицам Петербурга

В Санкт-Петербурге прошла многотысячная акция "Бессмертный полк". В колонне были блокадники, которые долгих 872 дня переживали страшный голод и бомбёжки.

Пешая колонна прошла около пяти километров от Александро-Невской лавры до Адмиралтейства. По дороге люди общались, пели военные песни, рассказывали друг другу о подвигах своих героев.

Это невероятные ощущения - чувствовать себя единым целым с тысячами людей, которые несут в руках фотографии своих родственников, дедов и прадедов, участвовавших в боях за Великую Победу в разных городах и областях нашей огромной страны и за её пределами. Многие пришли с детьми, чтобы они тоже знали и помнили.

Ленинград заплатил страшную цену за победу. Долгие 872 дня, с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года город находился в осаде немецко-фашистских войск и их союзников, лишившись возможности получить продовольствие и боеприпасы с большой земли. От голода и бомбёжек погибли более миллиона человек. И речь идёт в основном о мирном населении: женщинах, стариках, детях.

Сегодня, в День Великой Победы, в городе на Неве вспоминают подвиг ленинградцев, отстоявших родной город. Все они - пример человеческого мужества и силы духа.