Тысячи москвичей отмечают День Победы в парках и на площадях

Москва подготовила большую праздничную программу ко Дню Победы. В парках царит атмосфера единения и общего счастья. Повсюду играет музыка военных лет, люди поют фронтовые песни. Они бередят душу, ведь с этими песнями шли в атаку. Музыка, помогавшая вынести ужасы войны, своими мелодиями и стихами объединяет потомков.

Тем, кто пришел в праздник на Поклонную гору, посчастливится услышать ещё и классику - до самого вечера здесь проходит концерт Объединённого симфонического оркестра Мариинского и Большого театров в рамках Пасхального фестиваля. Олег Газманов даст старт проекту "Песни Победы - Голоса поколений".

Парк Горького приглашает на танцы - закружиться в вальсе можно будет на танцплощадке. По центральной аллее пройдётся концертный променад военных оркестров.

С размахом отмечают День Победы на ВДНХ. Гостей ждут концерты, мастер-классы, театрализованные представления, экскурсии, мультимедийные экспозиции и грандиозное световое шоу. А ещё шествия духового оркестра с песнями военных лет, маршами и другими любимыми композициями, сообщает "ТВ Центр".