Путин поблагодарил иностранных гостей за визит в Москву

Владимир Путин пригласил иностранных гостей на приём в Кремль. В своей речи президент поблагодарил зарубежных коллег, приехавших на Парад Победы в Москву. Он сказал, что ценит их решение посетить столицу России.

Глава государства также отметил, что Россия помнит о помощи союзников во время Второй мировой войны. "Мы в России помним, как нам помогали техникой, продовольствием, мы преклоняемся перед всеми этими поколениями, где бы они сейчас не жили, на каком бы языке не говорили, они для нас всегда свои и родные, мы одна большая семья победителей", - сказал Путин.

В завершении глава государства поднял тост за поколение победителей и торжество правды.

Сегодня Россия отмечает свой главный праздник – День Победы. Во всех городах проходят мероприятия, посвящённые 80-летию Великой Победы. В Москве на Красной площади состоялся традиционный парад. В этом году в столицу прибыли лидеры почти 30 стран мира и десятки иностранных делегаций.

Впервые на параде прошла колонна войск беспилотных систем. Были представлены беспилотники "Орлан-10", "Орлан-30", "Ланцет-51", "Ланцет-52", "Гарпия" и "Герань". Парад завершился пролётом пилотажных групп "Русские Витязи" и "Стрижи". Пилоты выполнили знаменитое построение "Кубинский бриллиант".