Сохраняя память: "Бессмертный полк" прошёл в разных форматах

По всей стране чтят память тех, кто защищал Родину от фашистских захватчиков и приближал победу. Благодарность выражают и тем, кто сейчас сражается в зоне специальной военной операции.

Акция "Бессмертный полк" в этом году проходит в разных форматах. Во многих городах России десятки тысяч жителей присоединились к шествиям по центральным улицам и площадям.

На Ямале одновременно во всех городах подняли на флагштоки копию красного знамени. Автопробеги проходят в Сибири и на Урале. К движению присоединяются в Сербии и США.

Всего дорогой памяти вместе с жителями России идут 95 стран. Люди несут портреты фронтовиков в Казахстане, Приднестровье и даже во Франции. Никакие запреты властей, жесткий контроль не остановили тех, кто помнит освободителей Европы.

Ежегодно все больше людей в мире присоединяются к этой акции. Огонь памяти теперь будет согревать и Венесуэлу. В Каракасе от частицы Вечного огня зажгли факелы в Национальном пантеоне.