Орбакайте прямо на сцене встала на колени перед Аллой Пугачевой

Алла Пугачева с младшими детьми покинула Россию в 2022 году. Примадонна уехала из страны вслед за признанным иноагентом Максимом Галкиным. Старшая дочь народной артистки СССР еще около года появлялась на российском телевидении и ездила по стране с концертами.

Однако Кристина столкнулась с чередой отмен концертов. Общественные деятели считали, что дочь беглянки не должна зарабатывать на россиянах. В итоге в 2023 году Орбакайте уехала к мужу в США и до сих пор не возвращается в Россию.

Зато исполнительница хита "Бровки домиком" отправилась в тур по Европе. Правда, и там не все проходит гладко. Так, власти Латвии запретили Кристине въезд в страну. Артистке пришлось отменять концерты в Юрмале.

Зато на Кипре, где после скитания по городам и странам обосновалась Пугачева, Орбакайте встретили очень тепло. Концерт в городе Лимасол прошел с аншлагом. Пришла поддержать дочь и Примадонна. Вместе с младшими детьми Елизаветой и Гарри Галкиными Пугачева подошла к сцене, а Кристина, увидев маму, опустилась на колени.

В тот момент Орбакайте как раз исполняла песню под названием "Алла будет петь". Дочь протянула Пугачевой микрофон и та на весь зал заявила: "Кристина будет петь". Артистка пригласила Примадонну на сцену, но Алла Борисовна ушла за кулисы. Вместо нее к Кристине поднялись Лиза и Гарри, пишет "Московский комсомолец".