Путин и Трамп обменялись поздравлениями ко Дню Победы

Владимир Путин и Дональд Трамп обменялись поздравлениями ко Дню Победы через помощников. Об этом в эфире Первого канала сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.

"Через своих помощников президент России и президент Трамп обменялись поздравлениями по случаю нашего общего праздника", - сказал Ушаков.

Неделю назад Дональд Трамп объявил новый праздник в США – День Победы. Он будет отмечаться 8 мая.

При этом Трамп заявил, что США внесли несравнимо больше вклада в победы в Первой и Второй мировых войнах, чем другие страны.

Наблюдатели отметили, что это заявление противоречит общепринятым фактам, которые признают даже в Западной Европе: самый большой вклад в дело победы во Второй мировой войне внёс СССР, а союзники, в числе которых были и США, подключились к освобождению Европы от фашизма на заключительном этапе войны.