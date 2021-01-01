Меган Маркл объявила о разводе Кейт Миддлтон и принца Уильяма: больше нет смысла скрывать

Браку Кейт Миддлтон и принца Уильяма пришел конец. Об этом британцы сплетничают уже пару лет. Но в марте 2025-го стало известно, что внук Елизаветы II нанял адвокатов, которые представляли интересы его матери во время развода с Карлом III. Встревоженные последними новостями британские таблоиды припомнили, что о крахе отношений Кейт и Уильяма Меган Маркл объявила во время оного из своих интервью.

Тогда на слова бывшей американской актрисы мало кто обратил внимание, ведь известно, что Маркл затаила сильную обиду на Миддлтон. Британские СМИ и вовсе писали, что Меган решила поквитаться с обидчицей и выдать все тайны королевской семьи.

С 2021 года что только не говорилось в желтой прессе Лондона. Писали, что принц Уэльский крутит любовь то с подругой Кейт Миддлтон, то со своей первой девушкой, то вообще с известной в Британии дамой, имя которое вслух не называют. "Компетентные источником из дворца", который охотно раздавал комментарии журналистам, но просил не называть его имя, был один из помощников жены принца Гарри. Действовал он по требованию Меган, желавшей разрушить брак Уильяма и Кейт.

Только перебравшись в Америку Маркл призналась, что скрывать то, что за скандалами стояла она, больше нет смысла. Во время одного из интервью Меган со слезами на глазах рассказала, что ее "бросали на съедение папарацци", чтобы отвлечь внимание от проблем Кейт и Уильяма, теперь же, освободившись от оков дворца, она имеет полное право рассказать всю правду.

По словам журналиста, который на условиях полной анонимности пересказал все Daily Express, Маркл ему прямо объявила: "Кейт и Уильям разведутся, нужно только чуть подождать". Поверить в эти сплетни после того, как герцог и герцогиня Сассекские не раз выворачивали перед публикой "грязное белье" королевской семьи, очень легко.

Между тем Кейт и Уильям на слухи внимания не обращают. Они продолжают появляться на королевских мероприятиях, искрясь любовью и счастьем. Глядя на эту пару, сложно представить, что между ними стоит кто-то третий.