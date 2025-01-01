Память павших в Великой Отечественной войне почтили минутой молчания

В России в День Победы прошла минута молчания в память павших в борьбе против фашизма. В 18 часов 55 минут по московскому времени телеканалы и радиостанции прервали вещание, чтобы почтить память погибших в годы Великой Отечественной войны. На её фронтах погибли миллионы советских солдат и офицеров.

9 мая 2025 года отмечается 80-я годовщина победы в Великой Отечественной войне. Для россиян День Великой Победы был и остаётся главным праздником. В этот день вспоминают подвиги военных, отдают дань уважения ветеранам, проводят военные парады и праздничные шествия.

В Москве на Красной площади состоялся традиционный парад. В этом году в столицу прибыли лидеры почти 30 стран мира и десятки иностранных делегаций.

Впервые на параде были представлены беспилотные системы. Зрители увидели беспилотники "Орлан-10", "Орлан-30", "Ланцет-51", "Ланцет-52", "Гарпия" и "Герань". Парад завершился пролётом пилотажных групп "Русские Витязи" и "Стрижи". Пилоты выполнили знаменитое построение "Кубинский бриллиант".