Кремль не намерен реагировать на инициативу некоторых стран Евросоюза учредить так называемый антироссийский трибунал. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Мы не реагируем на это", - сказал представитель Кремля.

Ранее агентство Reuters сообщало, что лидеры 20 из 27 стран Евросоюза выступили в поддержку создания трибунала, который должен будет судить руководство России.

Министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель объявил журналистам во Львове, что эта так называемая структура будет заседать в Люксембурге. По его словам, глава МИД Украины Андрей Сибига на следующей неделе выступит там со своими обвинениями в адрес России.

С начала спецоперации страны Запада неоднократно предпринимали попытки изолировать и наказать Россию, но они не увенчались успехом. Сегодняшний парад на Красной площади и десятки мировых лидеров, присутствовавших на нём, в очередной раз свидетельствуют о том, что изолировать Россию невозможно.