Несколько минут назад небо над Москвой озарил праздничный салют. Было дано 30 залпов.

По приказу министра обороны Андрея Белоусова салют также прогремел в Волгограде, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге, Смоленске, Туле и в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии.

Сегодня Россия отмечает свой главный праздник – День Победы. Во всех городах проходят мероприятия, посвящённые 80-летию Великой Победы. В Москве на Красной площади состоялся традиционный парад. В этом году в столицу прибыли лидеры почти 30 стран мира и десятки иностранных делегаций.

Впервые на параде прошла колонна войск беспилотных систем. Были представлены беспилотники "Орлан-10", "Орлан-30", "Ланцет-51", "Ланцет-52", "Гарпия" и "Герань". Парад завершился пролётом пилотажных групп "Русские Витязи" и "Стрижи". Пилоты выполнили знаменитое построение "Кубинский бриллиант".