Путин и Лула Да Силва обсудили сотрудничество в космосе

Президенты России и Бразилии провели переговоры в Кремле. Перед началом встречи Лула да Силва заявил, что намерен обсудить с российским лидером возможности сотрудничества в сфере обороны и в космосе, сообщает ТАСС.

Во время беседы президент Бразилии поблагодарил Владимира Путина за особый приём в Москве. "Прежде всего, хочу поблагодарить вас за особый приём меня и моей делегации в ходе этого визита, направленного на то, чтобы отдать дань уважения героям Великой Отечественной войны", - заявил бразильский лидер.

Лула да Силва также отметил, что рад посетить Россию спустя 15 лет. "Мой визит спустя 15 лет означает возвращение к тем планам, которые мы реализовывали все эти годы", - подчеркнул президент Бразилии.

В этом году на торжества по случаю Дня Победы в Москву приехали лидеры почти 30 стран мира и десятки иностранных делегаций. Они присутствовали на параде на Красной площади.

Впервые по брусчатке главной площади страны прошла колонна войск беспилотных систем. Были представлены суперсовременные беспилотники, среди которых "Орлан-30" и "Гарпия. Парад завершился пролётом пилотажных групп "Русские Витязи" и "Стрижи".