Путин на встрече с президентом Египта заявил о рекордном товарообороте

Товарооборот между Россией и Египтом в 2024 году вырос на 30% и достиг рекордных 9 миллиардов долларов. Об этом на встрече с египетским коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси заявил президент Владимир Путин, сообщает ТАСС.

Российский лидер назвал Египет одним из ключевых партнёров России в Африке и отметил реализацию крупных совместных проектов.

Президент Египта прибыл в Россию на празднование Дня Победы. Ранее сегодня в Кремле Путин встречался с президентом Бразилии. Лула да Силва перед встречей заявил, что намерен обсудить с российским лидером возможности сотрудничества в сфере обороны и в космосе.

В этом году на торжества по случаю Дня Победы в Москву приехали лидеры почти 30 стран мира и десятки иностранных делегаций. Они присутствовали на параде на Красной площади, возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата, а затем Владимир Путин пригласил их в Кремль на торжественный приём по случаю праздника.