Пакистан начал масштабную военную операцию против Индии

Пакистан начал крупномасштабную военную операцию против Индии. Ночью нанесены массированные удары по военным объектам восточного соседа, сообщает "ТВ Центр".

Приходят сообщения об уничтожении авиабазы и аэродрома, ракетного склада, двух штабов, артиллерийского расчёта и места дислокации батареи пусковых установок. В Индии выведено из строя 70% электросетей.

Операция получила название "Свинцовая стена". Пакистанские власти называют её оборонительной мерой после ударов со стороны Индии. В Нью-Дели по-прежнему подчёркивают: обстрелам подвергались лишь террористические центры соседей и обещают дать жёсткий ответ.