Вучич на русском языке поздравил Путина с Днём Победы

Владимир Путин встретился в Кремле с Александром Вучичем. Лидер Сербии прибыл в Москву на празднование юбилея Победы, несмотря на угрозы со стороны Брюсселя.

Путин тепло поприветствовал гостя. Российский лидер высоко оценил независимую позицию Белграда. "Мы ценим независимый, суверенный курс Сербии в международных делах", - сказал президент.

Вучич на русском языке поблагодарил Путина за тёплый приём и поздравил с Днём Победы. Во время беседы он назвал снабжение Сербии газом из России жизненно важным вопросом. Путин отметил, что Россия остаётся гарантом энергобезопасности Сербии.

Вучич также заявил, что надеется на визит Путина в Белград. "Надеюсь, до встречи в Белграде, в Сербии", - сказал он.

Ранее сегодня Владимир Путин встречался в Кремле с президентами Египта и Бразилии. С Абдель Фаттахом ас-Сиси говорили о рекордном товарообороте между Россией и Египтом, а с Лула да Силва обсуждал с российским лидером сотрудничество в космической сфере.

В этом году на торжества по случаю Дня Победы в Москву приехали лидеры почти 30 стран мира и десятки иностранных делегаций. Они присутствовали на параде на Красной площади, возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата, а затем Владимир Путин пригласил их в Кремль на торжественный приём по случаю праздника.