Путин поблагодарил Фицо за визит в Москву

Владимир Путин на встрече с Робертом Фицо поблагодарил словацкого премьера за визит в Москву на торжества по случаю 80-летия Победы, несмотря на логистические трудности. Некоторые страны Европы запретили самолёту Фицо пролететь над ними по пути в Россию.

Также Путин выразил признательность Словакии за бережное отношение к советским памятникам, сообщает ТАСС.

Роберт Фицо, в свою очередь, поблагодарил Россию за гостеприимство и за заботу во время визита в Москву. Премьер Словакии назвал детской шуткой действия стран ЕС, которые пытались помешать его приезду на празднование 80-й годовщины Победы.

Ранее сегодня Владимир Путин встретился в Кремле с президентами Сербии, Египта и Бразилии.

В этом году на торжества по случаю Дня Победы в Москву приехали лидеры почти 30 стран мира и десятки иностранных делегаций. Они присутствовали на параде на Красной площади, возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата, а затем Владимир Путин пригласил их в Кремль на торжественный приём по случаю праздника.