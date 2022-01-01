Обсуждение 30-дневного перемирия на Украине невозможно без учёта нюансов. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Представитель Кремля указал, когда тема перемирия была поднята администрацией президента США Дональда Трампа, она была поддержана президентом Владимиром Путиным с оговоркой об огромном количестве нюансов.

Ранее идею о 30-дневном перемирии озвучил президент США Дональд Трамп. В Киеве заявили, что согласны с этим предложением.

Москва уже сделала первый шаг к миру: с 00:00 8 мая по 00:00 часов 11 мая по приказу Верховного главнокомандующего Владимира Путина Россия прекратила все боевые действия в зоне спецоперации. Владимир Путин предложил Киеву присоединиться к перемирию, но он отказался. По данным российского Минобороны, ВСУ неоднократно нарушали режим прекращения огня.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение. 10 августа 2024 года после провокации ВСУ в Курской области в трёх приграничных регионах России - Курской, Брянской и Белгородской областях - был введён режим КТО.