Владимир Путин провёл переговоры с Робертом Фицо.

Президент России встретил гостя словами благодарности за то, что он приехал в Москву, несмотря на все препятствия.

"Те, кто пытается вас сдержать в каких-то планах, вновь убедились, что лучше этого не делать", — сказал президент.

Другие заявления Владимира Путина на встрече с премьером Словакии:

— РФ ценит инициативу Братиславы по созданию памятника маршалу Коневу, готова оказать помощь в случае необходимости;

— Прежние словацкие власти следовали линии "коллективного запада", это привело к тому, что отношения РФ и Словакии оказались заморожены;

— Россия сделает все от нее зависящее для восстановления отношений со Словакией.

Основные заявления Роберта Фицо:

— Санкции против России не работают, а лишь наносят ущерб ЕС;

— Фицо заявил, что не поддерживает идею нового железного занавеса в Европе;

— Словакия готова использовать право вето на запрет поставок энергоресурсов из России в Европу;

— Премьер Словакии назвал "детской шуткой" действия стран ЕС, которые пытались помешать его приезду в Москву;

—Правительство Словакии считает, что сотрудничество в сфере мирного атома с РФ прекратить нельзя.