Владимир Путин провёл переговоры с Робертом Фицо.
Президент России встретил гостя словами благодарности за то, что он приехал в Москву, несмотря на все препятствия.
"Те, кто пытается вас сдержать в каких-то планах, вновь убедились, что лучше этого не делать", — сказал президент.
Другие заявления Владимира Путина на встрече с премьером Словакии:
— РФ ценит инициативу Братиславы по созданию памятника маршалу Коневу, готова оказать помощь в случае необходимости;
— Прежние словацкие власти следовали линии "коллективного запада", это привело к тому, что отношения РФ и Словакии оказались заморожены;
— Россия сделает все от нее зависящее для восстановления отношений со Словакией.
Основные заявления Роберта Фицо:
— Санкции против России не работают, а лишь наносят ущерб ЕС;
— Фицо заявил, что не поддерживает идею нового железного занавеса в Европе;
— Словакия готова использовать право вето на запрет поставок энергоресурсов из России в Европу;
— Премьер Словакии назвал "детской шуткой" действия стран ЕС, которые пытались помешать его приезду в Москву;
—Правительство Словакии считает, что сотрудничество в сфере мирного атома с РФ прекратить нельзя.