Как освобождали Севастополь от фашистских захватчиков

Крым и Севастополь отметил двойной праздник - День освобождения и День Победы. Город-герой 22-ого июня 1941 года оказался в числе первых, подвергшихся налёту вражеской авиации. А 9 мая 1944 года советские войска полностью выбили фашистов из Севастополя.

Штурм Севастополя – финальный и самый сложный этап Крымской наступательной операции. Противник понадеялся, что сумел превратить город в неприступную крепость. Если уж русские смогли удерживать главную базу Черноморского флота восемь месяцев, то немцы продержатся восемь лет – говорил Гитлер.

Фашисты были уверены, что штурм начнётся с северной стороны, именно там в 1942 году атаковал город Манштейн. И Красная армия 5 мая действительно начала атаку через Меккензиевы горы. Но это был лишь отвлекающий манёвр. Главный удар был нанесен через Сапун-Гору, это был ключ от города.

"Врага били там, где он не ожидал удара, тогда, когда он его не ждал и так, как он не мог и предполагать", написала 13 мая 1944 года газета 2Правда". Немцы даже подумать не могли, что русские будут штурмовать самую непреступную часть обороны.

Для прорыва мощной немецкой обороны советское командование сосредоточило настоящий артиллерийский кулак. А в состав штурмовых групп включили корректировщиков.

Станислав Рузаев, главный научный сотрудник Музея обороны Севастополя: "Около 5 000 орудий, даже больше. Получается, причём орудия от пушек калибра 45 миллиметров, которые непосредственно поддерживали пехотные подразделения в бою, то есть прям буквально вот в бою, да, при штурме Сапун горы до орудий крупного калибра. Вот эти тяжёлые гаубицы-мортиры, которые обстреливали укрепления противника здесь, в Севастополе и сыграли большую роль именно в быстром штурме города".

Сапун-гора пала за девять часов ожесточённого боя. В город ринулись советские танки. Оборона посыпалась. Немцы начали отступать. А уже к исходу 9 мая весь фронт стихийно салютовал в честь взятия Севастополя. Москва ответила 24 залпами из 324 орудий.

Сегодня Крым и Севастополь отмечают двойной праздник. Люди несут цветы к воинским мемориалам. Благодарят защитников и освободителей. Герои смотрят на нас со всех экранов – на полуострове проходит онлайн-акция "Бессмертный полк". В честь победителей поют их любимые песни. Весь день на полуострове танцуют "Вальс Победы", а вечером зажгли свечи в память о героях былых времён.