Собянин рассказал об увлекательных экскурсиях по московским районам

Сергей Собянин рассказал о новых экскурсиях от программы "Мой район". Этот популярный проект расширяет географию, написал мэр на своём сайте.

Все экскурсии – бесплатные, они охватывают парки, набережные, улицы и переулки. В этом году к проекту присоединились 77 районов, а скоро их число увеличится до ста.

Сначала экскурсии проводили только в тёплое время года, но сейчас они будут проходить в три этапа: с марта по май, с июня по август и с сентября по декабрь.

В проекте задействованы ведущие гиды Москвы, каждый из которых обладает авторским стилем. Среди них есть историки, музыканты и актёры.