Россия делает всё возможное, чтобы урегулировать конфликт на Украине мирными и дипломатическими средствами. Об этом заявил Дмитрий Песков в интервью американскому телеканалу ABC.

Как подчеркнул пресс-секретарь президента, именно украинская сторона не готова к немедленным переговорам. Для прекращения огня необходимо остановить поставки оружия из США и европейских стран. В противном случае киевский режим получит передышку, чтобы продолжить всеобщую мобилизацию, обучить новых бойцов и пополнить войска на линии фронта.

Так почему мы должны предоставлять такое преимущество Украине? – задался вопросом Песков. "Мы надеемся, что посредничество США во главе с президентом Трампом поможет привнести больше гибкости, больше политической воли и мудрости киевскому режиму", - отметил представитель Кремля.