Сегодня утром на поезде в украинскую столицу прибыл европейский десант - премьер Великобритании Стармер, президент Франции Макрон, новый канцлер Германии Мерц и премьер Польши Туск.

Собрались они на саммит "коалиции желающих", в ходе которого планируют обсудить 30-ти дневное перемирие на Украине, но уже заранее угрожают Москве в случае отказа. Немецкий канцлер пообещал Москве серьёзное ужесточение санкций, а Украине – более масштабную поддержку.

Макрон договорился до того, что чуть ли не приказа России сказать "да" в ответ на предложение о 30-дневном перемирии.