Путин принял в Кремле генсека ЦК Компартии Вьетнама

Владимир Путин сегодня проводит заключительную серию переговоров с иностранными лидерами, которые прибыли в Москву на празднование Дня Победы. Днём 10 мая президент принял в Кремле генерального секретаря ЦК Компартии Вьетнама То Лама. Для него это первый визит в Россию.

Российский лидер поблагодарил вьетнамского гостя за то, что он принял решение участвовать в мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Великой отечественной войне.

"Более того, Вьетнам был представлен на параде военным расчётом. Спасибо большое за этот знак внимания. Мы всегда подчеркиваем, что Россию и Вьетнам связывает многолетняя дружба, корни которой уходят еще не только в период борьбы Вьетнама за свою независимость, но и Великую Отечественную войну. Добровольческий контингент вьетнамских воинов-интернационалистов принимал участии и в битве за Москву", - сказал в приветственном слове Путин.

То Лам поздравил президента и всех россиян с успешным проведением торжеств. "Эта победа - яркая веха в истории России и мира. Это триумфальная победа демократических прогрессивных и миролюбивых сил во всём мире. Эта победа уничтожила фашизм, империализм и принесла человечеству мир и процветание", - сказал генсек.

Владимир Путин отметил, что отношения между странами становятся более насыщенными. Только за прошлый год товарооборот вырос на 20%.