Собянин рассказал об уникальных панно и скульптурах в московском метро

Почти 50 станций московского метро признаны объектами культурного наследия России. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

В оформлении станций применялись разные архитектурные стили, отметил мэр. Например, мозаичные панно для станций "Автозаводская" и "Павелецкая" создавались в блокадном Ленинграде художником Владимиром Фроловым. Правда, эти мозаики потом разместили на "Новокузнецкой".

Станция "Семёновская" украшена барельефами с изображением танков, самолётов и кораблей. А на "Партизанской" установлены барельефы из белого гипса на военную тематику и скульптуры Героев СССР Зои Космодемьянской и Матвея Кузьмина.