Россия зафиксировала более 9 тысяч нарушений перемирия со стороны ВСУ

Россия зафиксировала 9 318 нарушений режима прекращения огня со стороны украинских войск. Об этом заявили в Минобороны.

Армия России в соответствии с приказом президента продолжают строго соблюдать режим прекращения огня и оставаться на ранее занятых рубежах и позициях, отметили в ведомстве. При этом Вооружённые силы России зеркально реагируют на нарушения ВСУ режима прекращения огня.

С 00:00 8 мая по 00:00 часов 11 мая по приказу Верховного главнокомандующего Владимира Путина Россия прекратила все боевые действия в зоне спецоперации. Владимир Путин предложил Киеву присоединиться к перемирию, но он отказался.