Индия и Пакистан договорились о прекращении огня

Индия и Пакистан при посредничестве США договорились о полном и незамедлительном прекращении огня. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил президент США Дональд Трамп.

"После долгой ночи переговоров я рад объявить, что Индия и Пакистан договорились о полном и немедленном прекращении огня. Поздравляю обе страны с применением здравого смысла и большого разума", - написал Трамп в своей соцсети.

Утром 10 мая стороны обменялись массированными ударами. Исламабад объявил о начале крупномасштабной оборонительной военной операции под названием "Свинцовая стена".

Индийская армия нанесла новые удары по базам подготовки террористов и теперь уже по ряду военных целей на территории Пакистана.