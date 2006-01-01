На 100-м году жизни умерла легенда советского телевидения Калерия Кислова

В возрасте 99 лет ушла из жизни режиссёр советского и российского телевидения Валерия Кислова. Об этом ТАСС сообщили в дирекции информационных программ Первого канала.

В 1977 - 2006 годах Кислова работала главным режиссёром программы "Время".

По образования она – актриса. Училась в студии новосибирского театра "Красный факел", а затем в ГИТИСе, после окончания вуза некоторое время работала в провинциальных театрах.

В 1961 году начала работу на телевидении, была ассистентом режиссёра в Новосибирске. В этом же году переехала в Москву и устроилась режиссёром в молодёжную редакцию Центрального телевидения, затем перешла в редакцию информационных программ.

Кислова руководила съёмками главных событий стран, такими как Олимпиада-1980 и первый телемост между СССР и США. Леонид Брежнев называл её "Мисс телевидения".