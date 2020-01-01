Собянин рассказал о поддержке молодёжи в Москве

В марте 2020 года в столице начали реализовывать проект "Молодёжь Москвы". За пять лет было поддержано более трёх тысяч инициатив и состоялись более пяти тысяч событий. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

По словам мэра, в Москве проживает более 3,2 миллиона молодых людей, из них свыше 900 тысяч - студенты. Благодаря проекту "Молодёжь Москвы", они могут устроиться на стажировку или на полноценную работу, пообщаться с известными спортсменами, принять участие в городских мероприятиях.

Одной из площадок проекта стало мультиформатное пространство, где молодые люди могут обсуждать и воплощать в жизнь собственные идеи.