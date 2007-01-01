Принц Уильям привел любовницу на самое важное событие в жизни Кейт Миддлтон. Карл III точно так же поступал с Дианой

Принц Уильям и Кейт Миддлтон для многих — образец отношений. Они кажутся идеальной парой — на публике всегда вместе, воспитывают троих детей, а когда принцесса Уэльская заболела раком, муж сделал все для ее выздоровления.

Трудно поверить, что Уильям и Кейт находятся на грани развода и уже обсуждают, с кем останутся дети или где будет жить Миддлтон, когда брак расторгнут. Но, как утверждают британские СМИ, наследник престола действительно намерен развестись, просто в королевских семьях веками учились хранить секреты.

Как пишет в своей книге королевский биограф Джессика Джейн, принц уже давно поступает в точности как его отец. Уильям много лет влюблен в одну девушку, но она отказалась выходить замуж за наследника престола, чем разбила принцу сердце. Красотку Джекку Крейг Уильям встретил 27 лет назад во время визита в Кению, где живут и работают в заповедники родители девушки.

Подростки быстро нашли общий язык, не похожая на британок девушка вскружила голову принцу, всю поездку он не отходил от Джекки. А позже они поступили в один университет. Между принцем и Крейг начался роман. Уильям долго не тянул, и позвал Джекку замуж, пишет биограф Джессика Джейн. Но свободолюбивая девушка отказалась от отношений с будущим королем Британии, предпочтя тихую жизнь в Африке. Примерно в это же время принц познакомился с Кейт Миддлтон.

В 2007 году, когда Кейт и Уильям решили взять паузу в отношениях, сын Карла III бросился искать утешения у бывшей. Но Джекка снова отвергла ухаживания принца. И тогда, вернувшись к Миддлтон, Уильям изощренно отомстил Крейг.

Принц отвез новую возлюбленную в Кению, и сделал предложение Кейт в усадьбе Джекки, в том самом месте, где встретил свою первую большую любовь. Джейн в своей книге отмечает, что эта история невероятным образом похожа на трагедию Чарльза и Дианы, ведь принц позвал Диану замуж в саду, принадлежащем семье Камиллы Паркер Боулз.

На этом череда совпадений в поступках Уильяма и его отца не заканчивается. Внук Елизаветы II пригласил бывшую и всю ее семью на свою свадьбу, как когда-то сделал его отец. Принц Уильям просто привел соперницу на самое важное событие в жизни Кейт Миддлтон. Мудрая Кэтрин тогда промолчала и с улыбкой на лице приветствовала Джекку.

До сих пор Уильям и Джекка периодически сталкиваются на публике, иногда принц навещает семью Крейг в Кении. Они остались добрыми друзьями. "Но мы-то помним, как принц Чарльз долгие годы дружил с Камиллой Паркер Боулз", — отмечает биограф в своей книге, отрывок из которой опубликовала газета Daily Express.