Россия построит АЭС во Вьетнаме

Президент Владимир Путин принял в Кремле генерального секретаря ЦК Компартии Вьетнама То Лама. Также прошли переговоры делегаций в расширенном составе, подписаны несколько важных соглашений в разных сферах, сообщает ТАСС.

Стороны, в частности, договорились, что в сжатые сроки подпишут соглашение о строительстве атомной электростанции на территории Вьетнама.

Во время переговоров российский лидер поблагодарил вьетнамского гостя за то, что он принял решение участвовать в мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Великой отечественной войне. То Лам поздравил президента и всех россиян с успешным проведением торжеств.

Говоря о планах укреплять сотрудничество в сфере обороны и безопасности с Вьетнамом, Владимир Путин процитировал слова из песни "Красная Армия всех сильней". "Исходим из того, что есть основания полагать, что все наши планы по этому направлению будут реализованы", - выразил уверенность президент.

Россия подписала соглашение с национальным центром вакцин Вьетнама. Теперь российские препараты будут активнее выходить на вьетнамский рынок.

Ещё во время переговоров подписаны документы о сотрудничестве в сфере образования. В частности, Россия и Вьетнам заключили соглашение о проведении конкурсов совместных научно-исследовательских проектов. Также достигнута договорённость об открытии центра изучения русского языка во Вьетнаме.

Наконец, Вьетнам и Россия договорились расширить прямое авиасообщение между двумя странами.

Во время встречи Путина и То Лама было отмечено, что между Россией и Вьетнамом сложились тёплые и дружеские отношения.