Путин назвал Зимбабве надёжным партнёром России в Африке

Владимир Путин назвал Зимбабве надёжным партнером России в Африке. Эти слова прозвучали в Кремле на встрече российского президента с коллегой из Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой, сообщает ТАСС.

Сторонами было отмечено, что показатели товарооборота двух стран скромные, но есть хорошие возможности роста в разных областях, в том числе в энергетике, геологоразведке и сельском хозяйстве.

Российский лидер поблагодарил президента Зимбабве за то, что он приехал в Москву на торжества по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Мнангагва, в свою очередь, заявил, что его страна готова двигаться вперёд в развитии двустороннего сотрудничества с Россией.

Ранее сегодня Владимир Путин общался в Кремле с генсеком ЦК Компартии Вьетнама То Ламой. Также прошли переговоры делегаций в расширенном составе, подписаны несколько важных соглашений в разных сферах, в том числе достигнуты предварительные договорённости о строительстве АЭС во Вьетнаме.