У России нет каналов для диалога с Эммануэлем Макроном для обсуждения 30-дневного перемирия на Украине. Об этом в эфире Первого канала заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"У нас нет каналов диалога с президентом Франции, но у нас есть определенные каналы диалога с Вашингтоном, которые мы поддерживаем, обсуждаются различные вопросы", - сказал представитель Кремля.

Сегодня утром на Украину прибыл европейский десант - премьер Великобритании Стармер, президент Франции Макрон, новый канцлер Германии Мерц и премьер Польши Туск.

Они требуют от России согласиться на 30-дневное перемирие, но уже заранее угрожают Москве в случае отказа. В частности, президент Франции договорился до того, что чуть ли не приказал России сказать "да" в ответ на предложение о перемирии.