Президент Буркина-Фасо по-русски отдал воинское приветствие Путину

Президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре по-русски отдал воинское приветствие Владимиру Путину. Лидеры двух стран провели переговоры в Кремле, сообщает ТАСС.

"Здравия желаю, товарищ президент", - сказал Траоре Путину, выразив надежду на то, что он правильно произнёс эти слова.

Кроме этого, гость поблагодарил Путина за приглашение в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Во время беседы Владимир Путин назвал скромным текущий товарооборот между Россией и Буркина-Фасо, отметив необходимость сохранять тенденцию к увеличению объёмов взаимной торговли.

Ранее сегодня Владимир Путин общался в Кремле с генсеком ЦК Компартии Вьетнама То Ламой, президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой и главой Палестины Махмудом Аббасом. На переговорах с гостем из Вьетнама достигнуты предварительные договорённости о строительстве АЭС в этой стране.