Нарушено перемирие между Индией и Пакистаном

Нарушен режим прекращения огня между Индией и Пакистаном. Стороны начали взаимные обстрелы и обвиняют друг друга в нарушении перемирия, сообщает РИА Новости.

Днём 10 мая президент США Дональд Трамп сообщил, что при его посредничестве Индия и Пакистан договорились о полном и незамедлительном прекращении огня.

"После долгой ночи переговоров я рад объявить, что Индия и Пакистан договорились о полном и немедленном прекращении огня. Поздравляю обе страны с применением здравого смысла и большого разума", - написал Трамп в своей соцсети.

Утром 10 мая стороны обменялись массированными ударами. Исламабад объявил о начале крупномасштабной оборонительной военной операции под названием "Свинцовая стена".