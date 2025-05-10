США одобрили передачу Украине 125 дальнобойных ракет для реактивных систем залпового огня MARS и HIMARS, а также 100 зенитных ракет для системы ПВО Patriot. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на представителя Конгресса США.

По данным издания, боеприпасы уже направляются в Германию, откуда их передадут Украине. Отмечается, что это критически важное вооружение, и даже если оно принадлежит другой стране, без разрешения Вашингтона такие поставки невозможны.

Наблюдатели полагают, что в случае, если это сообщение соответствует действительности, то Вашингтон не намерен отказываться от продолжения военной поддержки Украины и будет дальше накачивать оружием киевский режим.