Минобороны представило новых героев спецоперации

В Минобороны России рассказали о новых подвигах бойцов в зоне проведения СВО.

Ефрейтор Александр Арсентьев выполнял визуальный контроль воздушной обстановки в зоне расположения своего подразделения и первым увидел БПЛА, приближающийся к позициям наших подразделений. Ефрейтор открыл прицельный огонь по вражескому дрону и сбил его. Благодаря действиям Арсентьева удалось не допустить позиции российских артиллеристов.

Рядовой Алексей Лебедев при ведении воздушной разведки с помощью беспилотника обнаружил две вражеские диверсионные группы противника. Рядовой оперативно передал на командный пункт информацию, на основании этих данных был нанесен огневой удар. Таким образом, удалось защитить позиции подразделения ВС России от вражеской атаки.