Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры 15 мая

Россия неоднократно выступала с инициативами по прекращению огня, но они раз за разом саботировались украинской стороной. Об этом заявил Владимир Путин, выступая перед журналистами в субботу ночью.

Президент напомнил, что Киев неоднократно и демонстративно нарушал 30-дневное перемирие, а также "пасхальное" перемирие. Россия также в третий раз объявила перемирие на День Победы.

"При этом мы передавали коллегам на Западе позицию по этому вопросу: что в будущем не исключаем возможности продлить перемирие по результатам анализа действий Киева. Что мы видим? Киевские власти вообще не откликнулись на наше предложение о прекращении огня. Более того, киевские власти с 6 на 7 мая предприняли масштабные атаки", - заявил Путин.

Глава государства отметил, что Киев в дни перемирия предпринял 5 попыток нападения на границу России в Курской и Белгородской областях и атаки в других районах СВО. Все они были отбиты.

Несмотря на все произошедшее, Россия вновь предлагает Киеву возобновить прямые переговоры без каких-либо предварительных условий. Это может произойти в Стамбуле 15 мая. Завтра Владимир Путин переговорит с Реджепом Эрдоганом, чтобы он предоставил площадку.

Президент подчеркнул, что Москва настроена на серьезные переговоры с Украиной, их смысл — в устранении первопричин конфликта. По его словам, мир с лихорадочным рытьем окопов не нужен никому, нужно выйти на долгосрочный мир.

"Предложение Москвы о переговорах находится на столе, решение - за Киевом и кураторами киевского режима", - заключил Владимир Путин.