"Отпускаю вас с Богом!": главное из заявления Путина по Украине

Владимир Путин в субботу ночью в ходе встречи с журналистами сделал заявление, в котором предложил Украине возобновить прямые переговоры без каких-либо предварительных условий. Глава государства предложил сделать это 15 мая в Стамбуле. Он намерен завтра переговорить с Реджепом Эрдоганом, чтобы тот предоставил площадку для переговоров.

Владимир Путин подчеркнул, что Россия настроена на серьезные переговоры с Украиной, смысл в устранении первопричин конфликта.

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