Владимир Путин в субботу ночью в ходе встречи с журналистами сделал заявление, в котором предложил Украине возобновить прямые переговоры без каких-либо предварительных условий. Глава государства предложил сделать это 15 мая в Стамбуле. Он намерен завтра переговорить с Реджепом Эрдоганом, чтобы тот предоставил площадку для переговоров.
Владимир Путин подчеркнул, что Россия настроена на серьезные переговоры с Украиной, смысл в устранении первопричин конфликта.
Другие заявления президента России:
- Россия никогда не отказывалась от диалога с Украиной;
- Путин не исключил договоренности о перемирии в ходе переговоров с Киевом;
- Предложение России о переговорах — на столе, решение — за Киевом и его кураторами;
- Сейчас идет война, а Россия предлагает возобновить переговоры, те, кто хочет мира — не может это не поддержать.
- Киев вообще не откликнулся на предложение России о прекращении огня в дни юбилея Победы.
- ВСУ предприняли масштабные атаки по территории России после предложения о перемирии в майские дни.
- За три дня перемирия Киев предпринял 5 попыток нападения на границу России, все эти атаки были отбиты, украинские войска понесли большие потери.