За время праздничных торжеств Путин провел 20 двусторонних встреч

За время праздничных торжеств Владимир Путин провел 20-ть двусторонних встреч с лидерами стран СНГ, Азии, Африки, Ближнего Востока, Европы и Латинской Америки. Праздновали юбилей Победы с Россией 27 глав государств и правительств.

Под занавес четырехдневного дипломатического марафона Владимир Путин встретился с лидером Абхазии Бадрой Гунбой и отметил вклад народа республики в общую победу в Великой Отечественной войне. Сегодня двусторонние отношения активно развиваются, создана прочная договорно-правовая база. Но есть над чем еще работать, заявил российский лидер.

В беседе с главой Южной Осетии Аланом Гаглоевым была затронута тема сохранения исторической памяти. Также речь шла об основных направлениях взаимодействия в экономике, здравоохранении, образовании и безопасности.