Туристы со всей страны съезжаются в Приморье ради рододендронов

Фотографы словно гуляют в розовых облаках. После зимних бело-серых пейзажей в объективе наконец-то яркие краски. Позирует рододендрон остроконечный. Срывать строго запрещено. А вот наслаждаться - сколько угодно. Туристов специально ведут туда, где можно подойти к кустарникам максимально близко и детально рассмотреть нежные цветки.

"Это такой интересный шаг для того, чтобы расширить наш сезон в Приморье, показать, что у нас хорошо не только в июле и августе, как это принято думать, но и весной, когда начинается вот такое цветение", - отметила Ирина Конюкова, экскурсовод.

Этому цветущему кустарнику - миллионы лет. Одна из легенд гласит, что Бог, лишив людей рая на Земле, хотел отобрать у них и всю красоту. Но потом все-таки оставил им прекрасное растение. Только поселил его в труднодоступных местах. Говорят, того, кто найдет рододендрон, ожидает счастье. Поэтому иногда, чтобы увидеть его яркое цветение, на маршрутах приходится непросто.

Кустарник может вырасти даже там, где далеко не каждое растение выживет. Например, на скалах. Любит туманы и очень влажный воздух. Поэтому ведет за собой рододендрон на самые вершины и необитаемые острова.

Рододендрон далеко не всегда розовый. Некоторые его виды, в том числе и растущие в Приморье, распускаются большими белыми шапками, бордовыми и даже с зеленоватым оттенком. Например, цветы самого редкого вида - фори - переливаются золотым.

Своими яркими лентами рододендрон обычно радует до конца мая. Но многое зависит от погоды. Из-за дождей цветки опадают раньше. В южных районах края бутоны, наоборот, могут распуститься летом или даже поздней осенью. Чтобы увидеть это буйство красок, туристы приезжают в Приморье со всех регионов.